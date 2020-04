Ce matin, une Bande Originale en formation confinée de 11h à 12h avec Arielle Dombasle

Portrait d'Arielle Dombasle, actrice, chanteuse, réalisatrice et scénariste à Paris, le 6 février 2020. © AFP / LECOEUVRE PHOTOTHEQUE / Collection ChristopheL

Ce matin, la Bande Originale reçoit à domicile de 11h à 12h avec Arielle Dombasle et les chroniques de : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Guillermo Guiz et Tom Villa

Arielle Dombasle sortira l'album "Empire" le 19 juin 2020 chez Barclay

La bande originale d'Arielle Dombasle

Fin des années 70 : "Solamente una vez" de Nat King Cole

: "Solamente una vez" de Nat King Cole 1982 : "Babooshka" de Kate Bush

: "Babooshka" de Kate Bush 2007 : Où tu veux quand tu veux d'Arielle Dombasle

Le conseil culture de Leïla : La pièce de théâtre “Phèdre!”, monologue interactif pétri d’humour mis en scène par François Gremaud et interprété par Romain Daroles visible en ligne jusqu’au 31/12/2020.

Programmation musicale

Angèle "Ta reine"

Bob Seger &The Silver Bullet band "Against the wind"

