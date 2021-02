Ce matin nous recevons l'auteur et illustrateur Mathieu Sapin pour sa bande dessinée "Comédie française, voyages dans l'antichambre du pouvoir", parue chez Dargaud.

Le dessinateur français Mathieu Sapin en mars 2018 à la Foire du livre de Leipzig © Maxppp / Jens Kalaene/dpa/picture-alliance/Newscom

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Guillermo Guiz !

Après neuf mois à suivre la campagne présidentielle de 2012 et deux années à observer les coulisses de l'Elysée, Mathieu Sapin a décidé, en 2017, de "replonger" dans l'antichambre du pouvoir, en suivant le quotidien du quinquennat du Président Emmanuel Macron.

Dans sa bande dessinée "Comédie française, voyages dans l'antichambre du pouvoir", parue chez Dargaud, Mathieu Sapin se fait à la fois conteur et journaliste pour évoquer les liens, parfois ambigus et incestueux qui unissent l'art et le pouvoir.

Thomas Legrand : journaliste politique à France Inter.

La bande originale de Mathieu Sapin

En 1992, Mathieu Sapin écoutait "Sabotage" des Beastie Boys.

Mathieu Sapin écoutait "Sabotage" des Beastie Boys. En 2012, Mathieu Sapin écoutait "Stupeflip Vite !!!" de Stupeflip

Mathieu Sapin écoutait "Stupeflip Vite !!!" de Stupeflip En 2017, Mathieu Sapin écoutait "Où va le monde" du groupe La Femme.

Mathieu Sapin écoutait "Où va le monde" du groupe La Femme. En 2018, Mathieu Sapin écoutait "La France a besoin de toi" de Philippe Katerine et Nicolas Repac (la musique de la bande originale du film de Mathieu Sapin "Le Poulain").

