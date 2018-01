André Manoukian est l'invité de La Bande Originale pour nous présenter son nouvel album, "Apatride", actuellement dans les bacs.

André Manoukian © Getty

L'émission est co-présentée par Leïla Kaddour-Boudadi et Daniel Morin.

La bande : Tanguy Pastureau, Albert Algoud, Tom Villa et Guillermo Guiz.

L’Orient , mes grands-parents en furent chassés. Longtemps je fus allergique à ses excès, son sucre, sa passion. Jusqu'aux retrouvailles, autour d’un piano : "- Pourriez vous me jouer quelque chose d'arménien ? " Une vague mélodie de ma grand mère égrenée d'un doigt hésitant.. "- On dirait du Satie.." Et me voilà parcourant de nouveaux territoires sonores, armé de tambours sacrés Iraniens, d'un violoncelliste Turc, d'une chanteuse Syrienne, d'un duduk Arménien, de rythmes « Alaturka », repoussant les frontières mentales pour dessiner les contours d'un paradis perdu, entre Vienne et Samarkhande, à la recherche d'éclats de spleen, pour retrouver, le temps d'un concert, l’âme de mes ancêtres.

Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile, viendra nous parler du statut des apatrides.

La bande originale d'André Manoukian en 3 dates:

"Au fur et à mesure", Liane Foly

"Faut faire avec", Gilbert Bécaud

