Ce matin, nous recevons l'auteur de bande dessinée Zep, pour "Titeuf, la grande aventure" (Tome 17), paru aux éditions Glénat.

Zep © Getty

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan, Fanny Ruwet et Gérémy Crédeville !

Dans ce dix-septième tome de Titeuf "La grande aventure", Titeuf et Manu partent en colo. Ils auraient préféré aller au camp de jeux vidéo mais il n’y avait plus de place. C’est donc pour le camp du Bois des ours qu’ils prennent le train. Titeuf le citadin découvre alors la vie en pleine nature...

Un nouveau tome pour une grande aventure dans laquelle la célèbre mèche blonde se frotte à l’écologie, aux nouvelles amitiés et aux amours de vacances !

Pauline Clech : sociologue, chercheuse à l’INJEP (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire). Elle a mené une enquêtesur la socialisation juvénile en colonie de vacances.

La bande originale de Zep

En 1980, Zep écoutait "No Easy Way" de Gillan.

Zep écoutait "No Easy Way" de Gillan. En 1992, Zep écoutait "If you see her say hello" de Bob Dylan.

Zep écoutait "If you see her say hello" de Bob Dylan. En 2011, Zep écoutait "Les filles à quoi ça sert ?" de Francis Cabrel.

Zep écoutait "Les filles à quoi ça sert ?" de Francis Cabrel. En 2013, Zep écoutait "Demon Host" de Timber Timbre.

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !