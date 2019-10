Ce matin, nous recevons Marina Hands et Mathieu Demy pour la série « Mytho » diffusée sur Arte les 10 et 17 octobre

Marina Hands et Mathieu Demy dans la série « Mytho » sur ARTE. © Unité de production/ ARTE France

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Marina Rollman

Dans la série « Mytho » diffusée sur Arte, Marina Hands incarne Elvira Lambert qui se sent délaissé de ses proches et va attirer l'attention de sa famille après une mammographie de contrôle.

+ Hugues Delmas Docteur en psychologie, membre du laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle (CHArt) et co-auteur du livre, le mensonge, psychologie, applications et outils de détection chez Dunod.

La bande originale de Marina Hands et Mathieu Demy

En 1970 Marina Hands écoute « Ease on down the road » de Michael Jackson et Diana Ross et Mathieu Demy écoute « Ring my bell » d’Anita Ward

En 1995 Marina Hands écoute « Precious things » de Tori Amos et en 1999 Mathieu Demy écoute Deceptacon « Le Tigre »

En 2006 Marina Hands écoute « Lover, you should've come over » de Jeff Buckley et en 2013 Mathieu Demy écoute « L.A Woman » des Doors

