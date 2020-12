Ce matin, nous recevons Laurent Voulzy pour la sortie de son album best of "Florilège"

Laurent Voulzy sur la scène de l’Olympia en 2016 © Getty / Laurent Viteur

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Morgane Cadignan, Tom Villa, Maïa Mazaurette, Alexis le Rossignol et Gérémy Crédeville

Dans cet album best of "Florilège" Laurent Voulzy nous emmène en voyage à travers les chansons incontournables de sa discographie et quelques pépites plus confidentielles.

Olivier Darbois, Président du Prodiss (Syndicat national du spectacle musical et de variété) et Directeur de Corida

