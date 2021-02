Ce matin nous recevons le journaliste Vincent Duluc pour son livre "Carole & Clark" paru chez Stock.

Entre 1930 et 1940, Carole Lombard et Clark Gable incarnaient une certaine idée du bonheur, et Hollywood qui aimait les chimères était à leurs pieds. Ils étaient plus que des stars de cinéma.

Dans son livre "Carole & Clark" paru chez Stock, Vincent Duluc raconte l'histoire du couple rêvé que formaient Clark Gable, la star d'"Autant en emporte le vent" et Carole Lombard, l'actrice qui irradiait dans "La joyeuse suicidée".

Clément Safra : réalisateur, écrivain et théoricien du cinéma. Il a écrit "La face cachée de Mickey Mouse" et "Le dictionnaire Spielberg" aux éditions Vendémiaire.

La bande originale de Vincent Duluc

En 1979, Vincent Duluc écoutait "Thunder Road" de Bruce Springsteen.

