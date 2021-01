Ce matin, nous recevons la romancière, professeure de philosophie et scénariste Mazarine Pingeot pour son nouveau livre "Et la peur continue", paru aux éditions Mialet-Barrault

Mazarine Pingeot © Radio France / Anne Audigier

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Agnès Hurstel !

Mazarine Pingeot nous présente aujourd'hui son nouveau livre, "Et la peur continue". Ce roman raconte l'histoire de Lucie, une femme de quarante ans, comblée par sa vie professionnelle et familiale, mais qui a peur de tout. Peur de la mort, peur de l'arrivée d'une catastrophe en allant au travail... Pour combattre cette peur, il lui faudra revenir à la source de son angoisse.

Dominique Servant : médecin-psychiatre, responsable de l'unité spécialisée sur le stress et l'anxiété du CHRU de Lille. Ses dernières parutions : Les thérapies comportementales cognitives et émotionnelles en 150 fiches aux éditions Elsevier-Masson et Se libérer de l'anxiété et des phobies en 100 questions aux éditions Tallandier.

La bande originale de Mazarine Pingeot

En 1984, Mazarine Pingeot écoutait "Self control" de Laura Branigan

En 2003, Mazarine Pingeot écoutait "You know I'm no good" d'Amy Winehouse

En 2005, Mazarine Pingeot écoutait Astor Piazzola

En 2010, Mazarine Pingeot écoutait "Papaoutaï" de Stromae

En 2016, Mazarine Pingeot écoutait "Hey Lucinda" de Tindersticks feat Lhasa de Sela)

