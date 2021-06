Ce matin, nous recevons l'auteur de bande dessinée et réalisateur Enki Bilal pour le livre d'entretien avec Adrien Rivierre "L'homme est un accident", paru aux éditions Belin.

Enki Bilal © AFP

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan, Paul Mirabel et Tom Villa !

J’ai intégré la notion de surprise, d’accident – je préfère ce mot – dans ma propre création. Je le répète, ainsi, la fin de l’humanité s’installe en moi comme une intuition du présent.

Enki Bilal pense que l’Homme est l’accident le plus tragique qui ne soit jamais arrivé à notre planète Terre. La destruction écologique semble inévitable et, avec elle, c’est l’extinction de notre espèce qui est en jeu à brève échéance. Cette intuition et cette angoisse, l’artiste les a transformées pour créer un univers foisonnant, onirique et déglingué qui a marqué des générations entières.

Mais cette fois, dans son ouvrage "L'Homme est un accident", Enki Bilal déploie sa vision du monde par les mots et non par les crayons ou le pinceau. Interrogé par Adrien Rivierre sur les sujets brûlants de notre époque, il se confie sans concession. Il n’est plus seulement un artiste de l’imaginaire, mais aussi un lanceur d’alerte qui semble, mieux que quiconque, sentir et ressentir le monde qui vient.

Serge Lemoine : auteur et historien de l’art. Ancien directeur du Musée d'Orsay, il est le commissaire de l’exposition Enki Bilal à Landerneau organisée par Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc jusqu’au 29 août 2021.

La bande originale d'Enki Bilal

En 1950, Enki Bilal écoutait l’hymne yougoslave : "Hej Sloveni."

En 1962, Enki Bilal écoutait "Je suis d'accord" de Françoise Hardy.

En 1983, Enki Bilal écoutait le groupe de rock soviétique Kino.

En 1989, Enki Bilal écoutait "I don't want a lover" de Texas.

En 2017, Enki Bilal écoutait "Jesus alone" de Nick Cave.

