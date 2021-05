Ce matin, nous recevons l'écrivain et membre de l'Académie française Erik Orsenna pour son livre "La passion de la fraternité - Beethoven" paru aux éditions Stock/Fayard.

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Alexis le Rossignol !

Toute sa vie, Beethoven a été passionné par la fraternité alors que tout se liguait contre lui : sa famille, sa santé, ses amours, ses finances, la noblesse... Mais à chaque coup qui le frappait, il répondait par un chef d'oeuvre. "La passion de la fraternité - Beethoven" est le portrait d'un génie fraternel.

Christine Petit : est professeur au Collège de France, Professeur à l'Institut Pasteur, où elle dirige l'unité de Génétique et physiologie de l'audition. Elle a reçu le Prix Kavli 2018 en neurosciences, de l’Académie norvégienne des sciences et des lettres, pour son travail pionnier sur les mécanismes moléculaires et neuronaux de l’audition.

La bande originale d'Erik Orsenna :

En 1970, Erik Orsenna écoutait "Je t'aime moi non plus" de Jane Birkin et Serge Gainsbourg.

En 1977, Erik Orsenna écoutait "La dernière séance" d'Eddy Mitchell.

En 1981, Erik Orsenna écoutait "Vertige de l'amour" d'Alain Bashung.

En 1998, Erik Orsenna écoutait "Belle" de Marc Lavoine, Garou et Patrick Fiori.

En 2001, Erik Orsenna écoutait "Une chanson douce" d'Henri Salvador.

