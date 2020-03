Ce matin nous recevons les comédiens Philippe Guillard et Olivier Marchal pour le film "Papi-Sitter" en salles le 4 mars

Olivier Marchal dans le film "Papi-Sitter" de Philippe Guillard. © Nathalie Mazeas/2019 SAME PLAYER/GAUMONT/MONTAUK FILMS

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa et Alexis Le Rossignol

Dans le film "Papi-Sitter" deux grand-pères que tout oppose mettent en place un plan pour que leur petite fille obtienne son bac...

Sophie Gaillet, fondatrice du site grand-mercredi.com

La Bande originale de Philippe Guillard et Olivier Marchal

1980: "Smoke on the water" Deep Purple

1980: "Ashes to ashes" David Bowie

2002: "Summertime" Janis Joplin

2002: "L'imprudence" Alain Bashung

2011: "My generation" The Who

2011: "Just can't get enough" The Black Eyed Peas

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions ! Pour assister aux émissions, réservez ICI