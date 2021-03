Ce matin, nous recevons la skippeuse et navigatrice Alexia Barrier pour la 9ème édition du Vendée Globe

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Paul Mirabel !

Ce matin, la navigatrice Alexia Barrier vient nous raconter son expérience sur la neuvième édition du Vendée Globe.

« Cette année nous étions 6 femmes au départ, et 6 à l’arrivée, en course ou hors course, peu importe. Il faut que ce soit quelque chose de normal d’avoir plus de femmes sur le Vendée Globe. (...) C'est inspirant pour toutes les petites filles, qui veulent faire de la voile ou autre chose. Il n’y a pas d’histoire de genre, c’est une histoire de détermination et de travail ! »