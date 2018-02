Lionel Abelanski et Michael Youn sont les invités de La Bande Originale pour nous présenter la mini-série "Les Bracelets rouges" diffusée sur TF1 à partir du 5 février.

Lionel Abelanski et Michael Youn © Getty / Stephane Cardinale / Bertrand Rindoff Petroff

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Gérémy Crédeville.

Dans cette série dramatique, tirée de l’histoire vraie d’Albert Espinosa, les jeunes patients sont de vrais héros avec un coeur d'or. Malgré leurs maladies qu’ils combattent chaque jour, ils ont décidé de garder espoir en la vie, l’amitié et l’amour et de se construire un quotidien comme les autres enfants de leur âge. Pour eux, la vie mérite d'être vécue à fond. Entourés par des parents parfois impuissants, et encadrés par un personnel soignant qui tente de garder la tête froide, ils vont vivre, entre premiers émois amoureux, trahisons, rechutes et guérisons, des épreuves qui vont changer leur vie. Dans cette adaptation française pleine d'émotion, la chanteuse Camille Lou donnera la réplique à un cast éclectique incluant Michael Youn, Cristiana Reali, Pascal Elbé et Guy Lecluyse. Les bracelets rouges, c'est une série pleine d'innocence mais aussi de force. (Source : site de TF1)

Dominique Bayle, directrice de l'association "Petits Princes", viendra nous parler des enfants face à la maladie.

La bande originale de Michael Youn et Lionel Abelanski en 2 dates :

"Paranoid Android", Radiohead

"Elevation", U2

