Ce matin, une Bande Originale en télétravail de 11h à 12h avec Michel Hazanavicius

Michel Hazanavicius, réalisateur, scénariste, producteur, monteur et acteur, le 16 avril 2018, à Beverly Hills, Californie. © AFP / VALERIE MACON

Ce matin, la Bande Originale reçoit à domicile de 11h à 12h avec Michel Hazanavicius et les chroniques de : Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Agnès Hurstel, Frédérick Sigrist, Tom Villa

La bande originale de Michel Hazanavicius

1988 : De La Soul "The magic number"

: De La Soul "The magic number" 1999 : NTM "Laisse pas traîner ton fils"

: NTM "Laisse pas traîner ton fils" 2011 : Jay Z et Alicia Keys "Empire State of mind"

: Jay Z et Alicia Keys "Empire State of mind" 2014 : Wild child "Pillow talk"

Programmation musicale

Juniore "La vérité nue"

Johnny Nash "I can see clearly now"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions !