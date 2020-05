Ce matin, une Bande Originale en formation confinée de 11h à 12h avec Mathieu Amalric

Portrait de l'acteur et réalisateur Mathieu Amalric le 27 septembre 2018 à Manosque, lors du 20e festival littéraire "Les Correspondances". © AFP / JOËL SAGET

Ce matin, la Bande Originale reçoit à domicile de 11h à 12h avec Mathieu Amalric et les chroniques de : Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Agnès Hurstel, Alexis Le Rossignol et Guillermo Guiz

La bande originale de Mathieu Amalric

1987 : “Summertime“ de Janis Joplin avec Big Brother & The Holding Company

: “Summertime“ de Janis Joplin avec Big Brother & The Holding Company 1991 : “Le Nougat” de Brigitte Fontaine

: “Le Nougat” de Brigitte Fontaine 2008 : “Little Room” The White Stripes

Programmation musicale

Cheap Trick “I want you to want me”

Sade “Smooth operator”

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions