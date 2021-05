Ce matin nous recevons la comédienne et humoriste Chantal Ladesou pour la cinquième édition du grand concours d'écriture "Antoine de Saint Exupéry"

L'humoriste et comédienne Chantal Ladesou au Festival des Arts Burlesques sur la scène du Palais des Congrès, février 2019 © Maxppp / LE PROGRES

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Fanny Ruwet !

À l'occasion du 75ème anniversaire de la publication du Petit Prince, la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse et l'association "Nous Les Ambitieuses !" lancent la 5ème édition d'un grand concours d'écriture "Antoine de Saint Exupéry" à destination des jeunes du monde entier. Les participants sont invités à imaginer le retour du Petit Prince sur la Terre, à notre époque, après une longue absence de 75 ans. Et notre planète a bien changé : nous étions 2 milliards de terriens en 1946 et serons bientôt 8 milliards. Le Petit Prince a de nombreuses propositions pour aider tous les terriens à prendre soin, avec bienveillance, de leur planète, d'eux-mêmes et des autres. Le concours est ouvert jusqu'au 29 juin 2021.

Le 3 octobre 2021, un Jury constitué de personnalités féminines annoncera les 10 lauréats du concours parmi les 75 textes finalistes sélectionnés par le comité d'organisation. Les 75 textes finalistes et des dessins feront l'objet d'une publication au sein d'un recueil digital.

Alain Vircondelet : écrivain, universitaire et biographe d’écrivains dont Antoine de Saint Exupéry à qui il a consacré plus d’une dizaine de livres. Le prochain paraîtra aux éditions de l’Observatoire en octobre 2021 : "Un été à Long Island, quand Saint Exupéry écrivait Le Petit Prince".

La bande originale de Chantal Ladesou

En 1969, Chantal Ladesou écoutait "Je m'voyais déjà" de Charles Aznavour.

