Ce matin, nous recevons les auteurs, dessinateurs et réalisateurs Mathieu Sapin et Joann Sfar pour la bande dessinée "Le Ministère secret - Héros de la République" (Tome 1) paru chez Dupuis

Mathieu Sapin et Joann Sfar © Chloé Vollmer-Lo

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan, Alexis le Rossignol, Gérémy Crédeville et Tom Villa !

Dans "Le Ministère Secret - Héros de la République", feuilleton hilarant au parfum de vieux comics, on trouve des révélations choc sur François Hollande, Nicolas Sarkozy, mais aussi Albert de Monaco et Mathieu Sapin, le célèbre reporter initié aux coulisses du pouvoir. Un cocktail d'humour, de géopolitique et de science-fiction concocté par Joann Sfar et Mathieu Sapin, réunis pour un duo inédit et explosif.

François Hollande

La bande originale de Mathieu Sapin et Joann Sfar

En 1970, Mathieu Sapin écoutait "Santiano" de Hugues Aufray et Joann Sfar écoutait "Le lundi au soleil" de Claude François.

Mathieu Sapin écoutait "Santiano" de Hugues Aufray et Joann Sfar écoutait "Le lundi au soleil" de Claude François. En 2000, Mathieu Sapin écoutait "Sun is shining" de Bob Marley et Joann Sfar écoutait le générique des Télétubbies.

Mathieu Sapin écoutait "Sun is shining" de Bob Marley et Joann Sfar écoutait le générique des Télétubbies. En 2010, Mathieu Sapin écoutait "Aux armes et caetera" de Serge Gainsbourg et Joann Sfar écoutait "Charlie Brown" de Serge Gainsbourg.

Mathieu Sapin écoutait "Aux armes et caetera" de Serge Gainsbourg et Joann Sfar écoutait "Charlie Brown" de Serge Gainsbourg. En 2013, Mathieu Sapin écoutait "Cinq ou six années" de Jeanne Cherhal et Joann Sfar écoutait "Champagne" de Jacques Higelin.

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !