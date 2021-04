Ce matin, nous recevons le médecin, écrivain, membre de l'Académie française et diplomate Jean-Christophe Rufin pour son livre "La Princesse au petit moi", paru aux éditions Flammarion.

Dans son roman "La Princesse au petit moi", Jean-Christophe Rufin nous raconte la nouvelle enquête d'Aurel le Consul.

Alors qu'il pense pouvoir couler des jours heureux à Paris, en attendant une nouvelle affectation dans un pays qu'il espère le moins chaud et désertique possible, Aurel Timescu reçoit la visite d'un émissaire de Starkenbach, un micro-état européen niché dans les Alpes. Le Prince a entendu parler de ses talents d'enquêteur et compte sur son aide dans une troublante affaire de disparition : la disparue n'est autre que la princesse du Starkenbach elle-même, souveraine en titre de la principauté. Sans monarque, le petit Etat court à sa perte. Aurel est l'ultime recours d'un prince consort aux abois. Assuré de mener son enquête dans des conditions des plus confortables, il se lance dans une traque à rebondissements qui le mènera du petit paradis fiscal jusqu'en Corse, en passant par Paris. Loin des contrées exotiques dont il est coutumier, mais aidé cette fois par une acolyte aussi téméraire que passionnée, le Consul Timescu confirme, s'il le fallait, qu'il est meilleur détective que diplomate.

Anthony Bellanger : journaliste, spécialiste des questions internationales, sa chronique sur France Inter "Les histoires du monde" est diffusée du lundi au jeudi à 6h46.

La bande originale de Jean-Christophe Rufin

