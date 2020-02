Ce matin, nous recevons le comédien et écrivain Patrick Chesnais pour son livre « La vie est belle, je me tue à vous le dire » (L’Archipel)

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Guillermo Guiz

Dans "La vie est belle, je me tue à vous le dire", paru aux éditions l'Archipel, le comédien Patrick Chesnais se raconte. Dans ce journal de bord, il livre en toute intimité et avec humour ses histoires de famille, d'amour, de comédie et de survie.

Anne Lavaud, Déléguée générale de l’association Prévention routière de la prévention routière

La bande originale de Patrick Chesnais

