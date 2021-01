Dans cette émission du mercredi 6 décembre 2021, toute l’équipe de La Bande Originale reçoit les acteurs, Sofia Essaïdi et Olivier Marchal pour la série "La Promesse" diffusée sur TF1 à partir du 7 janvier.

Olivier Marchal et Sofia Essaïdi © Eric Fougere/Corbis/Getty et Franck Castel/Maxppp

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Fanny Ruwet !

L'intrigue de La Promesse, se déroule à la fin des années 1990, alors que le monde est sur le point de basculer dans le nouveau millénaire, au lendemain de Noël 1999 dans les Landes. Au cours de la tempête qui a ravagé la France à cette époque, une petite fille de onze ans disparaît sans laisser de traces.

Dans cette série, Olivier Marchal incarne le capitaine en charge de l'enquête et Sofia Essaïdi tient le rôle d'une enquêtrice mise face à une disparition du même genre.

Corinne Herrmann et Didier Seban : avocats à la Cour, spécialisés dans la réouverture des affaires classées et non élucidées, les cold-case. Ils sont associés dans un grand nombre d’affaires emblématiques comme les « disparus de l’Isère », la recherche d’Estelle Mouzin, ou Émile Louis, qu’ils ont traqué et trouvé. Ils sont l’auteur de Nous, avocats des oubliés aux éditions JC Lattès.

La bande originale d'Olivier Marchal et Sofia Essaïdi

Olivier Marchal écoutait Les Anges de la Nuit d'Ennio Morricone et Sofia Essaïdi écoutait Baby I’m a fool de Melody Gardot (album My one and only thrill). En 2018, Olivier Marchal écoutait Mémère de Michel Simon et Sofia Essaïdi écoutait Seen it all before d'Amos Lee (album Amos Lee)

