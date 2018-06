Jean-Pierre Jeunet signe "500 je me souviens...Anecdotes de tournages" publié aux Editions Lettmotif et vient le présenter dans La Bande Originale. Plaza Francia sera en live avec trois titres.

Jean-Pierre Jeunet en 2017 à Cannes en 2017 © Getty / Antony Jones

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Alison Wheeler.

Plaza Francia Orchestra est en live avec trois titres : "Barbara Monica" (avec Catherine Ringer), "Te prohibo" (avec Maria Muliterno) et la reprise de "Whatever Lola wants" de Sarah Vaughan.

La bande originale de Jean-Pierre Jeunet en 3 dates :

