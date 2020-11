Ce matin, Constance Dollé et Patrice Duhamel pour la série "De Gaulle, l'éclat et le secret" diffusée sur France 2

Constance Dollé en 2018 et Patrice Duhamel en 2015 à Paris © Getty / Bertrand Rindoff Petroff/Eric Fougere

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan, Tom Villa, Maïa Mazaurette et Alexis le Rossignol

Dans la mini-série "De Gaulle, l'éclat et le secret" diffusée en intégralité sur france.tv et diffusée sur France 2 les lundis 2 et 9 novembre à partir de 21h05, revient sur la vie du général de Gaulle de l'Appel du 18 Juin 1940 à son départ du pouvoir en 1969.

Anne de Laroullière, petite fille du Général de Gaulle, fille d’Elisabeth de Gaulle. Présidente de la Fondation Anne de Gaulle de 2004 à 2011.

La bande originale de Constance Dollé et Patrice Duhamel

Fin des années 90 : Constance Dollé écoute Bobby Womack « Across 110th street » et Patrice Duhamel écoute "Les mots bleus" de Christophe

