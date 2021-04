Ce matin nous recevons le journaliste et écrivain Michel Field pour son livre "Paris Émois", paru aux éditions Mialet-Barrault.

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan, Fanny Ruwet et Alexis le Rossignol !

"Paris émois" de Michel Field est une célébration de Paris. L'auteur évoque l'histoire passée et récente de cette ville, ajoutant des considérations sur ses propres souvenirs liés à la capitale.

Sebastian Marx : humoriste américain, venu de New-York, expatrié à Paris depuis 2010. Il y crée son premier One man show intitulé "Un New Yorkais à Paris" qui connaît un grand succès. Après de nombreux passages dans les médias et une carrière d’acteur qui commence, il tourne un nouveau spectacle, "Sebastian Marx - Presque pas mal" qui reprendra quand la situation sanitaire le permettra.

La bande originale de Michel Field

En 1973, Michel Field écoutait "A felicidade" de Vinicius de Moraes.

En 1978, Michel Field écoutait "A bout de souffle" de Claude Nougaro.

En 1989, Michel Field écoutait "Ye Ye Ye" de Geoffrey Oryema.

En 2015, Michel Field écoutait "Aux armes etc..." de Serge Gainsbourg.

