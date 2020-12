Ce matin, nous recevons la chanteuse Jane Birkin pour son nouvel album "Oh! Pardon tu dormais", composé par Etienne Daho

La bande du jour : Leïla Kaddour-Boudadi, Morgane Cadignan, Tanguy Pastureau, Agnès Hurstel et Daniel Morin !

Douze ans après son dernier album de titres inédits, la chanteuse Jane Birkin revient avec un nouveau disque dont elle a écrit tous les textes. Cet album intime, né de la rencontre avec Etienne Daho et Jean-Louis Piérot sortira le 11 décembre.

Lorsque j’ai joué il y a quelques années, ma pièce/film « Oh! pardon, tu dormais... » à la Gaîté Montparnasse avec Thierry Fortineau, Etienne est venu me voir... Souvent, parce que ça lui a beaucoup plu ... Et depuis des années, il m’a sans cesse encouragée à en faire une adaptation musicale.