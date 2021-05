Ce matin, nous recevons la comédienne Valérie Bonneton pour le film d'animation "Les Mitchell contre les machines", réalisé par diffusé sur Netflix.

La comédienne Valerie Bonneton, septembre 2017 © Maxppp / Joey Nicles Modeste

Véronique Augereau : actrice et grande voix de doublage. Elle prête sa voix à Jamie Lee Curtis (« True Lies », « Freaky Friday », « N.C.I.S. »), Rene Russo (« L'Arme Fatale », « L'Affaire Thomas Crown », « Two for the money », « Thor »), Linda Hamilton (« Terminator 2 », « Terminator 4 », « Chuck ») et bien d’autres… Elle est particulièrement connue pour être la voix de Marge, Patty et Selma dans « Les Simpson ».

La bande originale de Valérie Bonneton

En1980, Valérie Bonneton écoutait "Jammin" de Bob Marley.

En 1990, Valérie Bonneton écoutait "Le tourbillon de la vie" de Jeanne Moreau.

En 2008, Valérie Bonneton écoutait "Rehab" d'Amy Winehouse.

En 2011, Valérie Bonneton écoutait "Talk to me" de Yodelice.

