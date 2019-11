Ce matin, nous recevons Yvan Bourgnon, Président-Fondateur de The SeaCleaners pour la campagne de sensibilisation "Le plastique, c’est dramatique"

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Gérémy Credeville

Le mot d’Yvan Bourgnon, Président-Fondateur de The SeaCleaners

Depuis le début du projet Manta et la médiatisation de la pollution plastique, pas une semaine ne passe sans que le tube « Le plastique, c’est fantastique » ne soit repris en illustration sonore. Détournée de son objectif d’origine, la lutte contre le sida, cette chanson est un véritable hymne d’engagement pour de nombreux Français. Cette nouvelle version dédiée au projet MANTA afin de mettre en lumière les impacts de la pollution plastique est le plus beau cadeau qu’ils puissent nous faire. J’en suis personnellement très ému et fier pour le travail déjà accompli par l’équipage de The SeaCleaners. Avec cette chanson nous avons de quoi nous remuer les fesses pour lutter efficacement et dès à présent contre ce fléau qui touche toute la planète !