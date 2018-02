Yvan Attal est l'invité de La Bande Originale pour "Le Fils " de Florian Zeller au théâtre de la Comédie des Champs Elysées depuis le 3 février.

Yvan Attal à Lille - Novembre 2017 © Maxppp / Florent Moreau PHOTOPQR/VOIX DU NORD/

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa et Guillermo Guiz.

Nicolas a dix-sept ans et semble avoir du mal à vivre. Il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui est-il arrivé ? Et pourquoi ne va-t-il plus en cours ? Dépassée par les événements, sa mère (Anne Consigny) ne sait plus quoi faire, et Nicolas demande à vivre chez son père (Yvan Attal). Ce dernier va tout faire pour tenter de le sauver et lui redonner le goût de vivre. Mais peut-on vraiment sauver quelqu'un d'autre que soi-même ? (Source : site du théâtre de la Comédie des Champs-Elysées)

Marie-Rose Moro, psychiatre, et auteur de « Adolescenceen souffrance » (Ed Bayard), viendra nous parler de la dépression chez les ados.

La bande originale d'Yvan Attal en 2 dates :

