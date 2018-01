Laure Calamy et Vincent Dedienne sont les invités de La Bande Originale pour nous présenter "Le jeu de l'amour et du hasard" de Marivaux qu'ils joueront au Théâtre de la Porte Saint-Martin à partir du 16 janvier.

Laure Calamy et Vincent Dedienne sont les invités de La Bande Originale pour nous présenter "Le jeu de l'amour et du hasard" de Marivaux, mis en scène par Catherine Hiegel qu'ils joueront au Théâtre de la Porte Saint-Martin à partir du 16 janvier.

Avec également : Clotilde Hesme, Nicolas Maury, Alain Pralon, Cyrille Thouvenin.

Assistante à la mise en scène Marie-Edith Roussillon. Décors Goury. Costumes Renato Blanchi. Lumières Dominique Borrini.

La pièce :

Après le Bourgeois Gentilhomme et Les Femmes Savantes de Molière, Catherine Hiegel revient à la Porte St Martin avec la célèbre pièce de Marivaux. M. Orgon décide de marier sa fille Silvia au jeune Dorante. Les deux promis ne se connaissent pas encore, et inquiets de découvrir leur véritable personnalité avant de s’engager, ils ont la même idée sans le savoir : se présenter à l’abri sous un masque, et scruter le cœur de l’autre. Silvia se fait passer pour sa femme de chambre Lisette, tandis que Dorante endosse le costume d’Arlequin, son valet. M. Orgon et son fils, Mario, qui seuls connaissent le stratagème des quatre jeunes gens, se taisent, et décident de laisser ses chances au jeu de l’amour et du hasard. S’en suivront quiproquos et rebondissements sur un rythme endiablé jusqu’au triomphe de l’amour.

Stéphane Kerber, docteur en littérature, auteur de « Anatomie de l’action dans le théâtre de Marivaux » (Ed. Honoré Champion), viendra nous parler de Marivaux.

La bande originale de Laure Calamy et Vincent Dedienne en quelques dates :

