Julie Gayet et Lolita Chammah sont nos invitées pour « Rabbit hole » au Théâtre des Bouffes parisiens à partir du 17 janvier

L'actrice et productrice Julie Gayet à Cannes pendant le Festival, le 13 mai 2018 © AFP / Alberto PIZZOLI

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Agnès Hurstel

« Rabbit hole » de David Lindsay-Abaire, au Théâtre des Bouffes parisiens du 17/01 au 31/03/2019

Comment des parents peuvent-ils se remettre de la perte d'un enfant...? Loin des facilités du pathos, cette histoire nous plonge dans le quotidien d'une famille tentant de se reconstruire. Un quotidien sensible, lucide, souvent drôle, même, qui transcende les petites choses de l'ordinaire pour faire vibrer la profondeur de l'humain.

+ Pascal Neveu, psychanalyste et psychothérapeute, Directeur de l'Institut de Psychanalyse Active (IPA), auteur de "Revivre, même quand on est terrassé" (Editions Solar) sera également avec nous.

La bande originale de Julie Gayet et Lolita Chammah

Fin des 80’s, débuts 90’s : Julie Gayet écoute « Madame Rêve » d’Alain Bashung

Lolita Chammah écoute « La Chanson de Prévert » de Serge Gainsbourg

Début des années 2000 : Julie Gayet écoute « Louxor j’adore » de Philippe Katerine

Lolita Chammah écoute « Purple Rain » de Prince

2006 / 2007 : Julie Gayet écoute « Donner pour Donner » de France Gall & Elton John

Lolita Chammah écoute “You are my sister” d’Anthony And The Johnsons

