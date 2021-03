Ce matin, nous recevons l'autrice Delphine de Vigan pour son roman "Les enfants sont rois", paru chez Gallimard.

Delphine de Vigan © AFP

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Agnès Hurstel !

Dans son roman "Les enfants sont rois", Delphine de Vigan nous raconte l'histoire de deux femmes aux destins contraires et explore les dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu. Des années Loft aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, la romancière offre une plongée glaçante dans un monde où tout s'expose et se vend, jusqu'au bonheur familial...

Michaël Stora : psychologue et psychanalyste. Il est le cofondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines) et l’auteur de nombreux livres dont « Hyperconnexion » aux éditions Larousse et « Et si les écrans nous soignaient » aux éditions Erès.

La bande originale de Delphine de Vigan

En 1988, Delphine de Vigan écoutait "C'est comme ça" des Rita Mitsouko.

En 2001, Delphine de Vigan écoutait "Prisons" de Silent poets.

En 2011, Delphine de Vigan écoutait "Osez Joséphine" et « Aucun express » d'Alain Bashung.

En 2015, Delphine de Vigan écoutait "Les mots bleus" de Christophe.

