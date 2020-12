Ce matin, nous recevons la comédienne Ariane Ascaride et le metteur en scène et comédien Simon Abkarian pour la reprise de la pièce "Le dernier jour du jeûne" au Théâtre de Paris

Simon Abkarian et Ariane Ascaride © Getty

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Fanny Ruwet !

Aujourd'hui, Ariane Ascaride et Simon Abkarian viennent nous présenter la tragédie-comédie "Le dernier jour du jeûne" qu'ils reprendront à partir du 17 décembre au Théâtre de Paris. Cette pièce écrite et mise en scène par Simon Abkarian célèbre ses racines méditerranéennes et rend hommage au théâtre de la Grèce antique.

Catherine Guyot : journaliste

La bande originale d'Ariane Ascaride et Simon Abkarian

En 1980, Ariane Ascaride écoutait "Il jouait du piano debout" de Michel Berger et Simon Abkarian écoutait "You really got me" du groupe The Kinks.

En 2010, Ariane Ascaride écoutait "Le duo des fleurs" de l'opéra Lakmé de Léo Delibes et Simon Abkarian écoutait "Le swing du Président" de Sanseverino.

En 2016, Ariane Ascaride écoutait "En route !" du Choeur de l'Armée rouge et Simon Abkarian écoutait "Santa Maria" de Carmen Maria Vega.

En 2019, Ariane Ascaride écoutait "Une sorcière comme les autres" d'Anne Sylvestre et Simon Abkarian écoutait "Oh Well" de Howlin' Jaws

