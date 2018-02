Virginie Hocq et Zinedine Soualem sont les invités de La Bande Originale pour nous présenter "C'était quand la dernière fois?" au théâtre Tristan Bernard depuis le 20 janvier.

Zinedine Soualem et Virginie Hocq © Getty / Foc Kan / Laurent Viteur

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa et Marina Rollman.

Virginie Hocq et Zinedine Soualem sont les invités de La Bande Originale pour nous présenter"C'était quand la dernière fois?" au théâtre Tristan Bernard depuis le 20 janvier.

La pièce :

La dernière fois qu’ils se sont aimés, ils étaient encore vivants… Quoi de plus efficace pour régler un problème que de s’en débarrasser de manière définitive ? Un soir, comme tous les soirs de sa petite vie bien ordonnée, une femme va commettre le pire : l’indicible et inavouable acte d’empoisonner son mari. Une comédie délirante et pleine de rebondissements. (1h30)

Trois ans après avoir mis en scène Le Cas de la famille Coleman lors du Festival d'Avignon, Johanna Boyé propose une comédie dans laquelle les deux protagonistes rivalisent d'inventivité et de folie. La priorité de la metteure en scène est « d'utiliser le théâtre comme outil d'échange, de partage, d'expérimentation. » (Source : site de l'Officiel des spectacles.) (Source : site su théâtre Tristan Bernard)

Anne-Emmanuelle Demartini, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Paris-VII-Denis Diderot, viendra nous parler des célèbres empoisonneuses dans l’histoire.

La bande originale de Virginie Hocq et Zinedine Soualem en quelques dates :

"Lettre à la petite amie de l'ennemi public n°1", Jacques Higelin

►► Retrouvez la bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions !

Pour assister aux émissions, réservez ICI.