Ce matin, Caroline Proust et Thierry Godard sont les invités de la Bande Originale pour la saison 8 de la série "Engrenages" diffusée sur Canal + à partir du 7 septembre

Thierry Godard le 23/08/2019 Photocall "La Sainte Famille" et Caroline Proust 3/04/2017 Photocall "Engrenages" © Getty / Bertrand Rindoff Petroff / Toni Anne Barson

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Fanny Ruwet

À la fin de la saison 7 d'Engrenages, Gilou (Thierry Godard) est en prison et Laure (Caroline Proust) reste inconsolable après le sacrifice de son amant et partenaire. Pour cette ultime saison, Gilou infiltre un gang de braqueurs et Laure va enquêter sur la mort d’un enfant appartenant à un gang de jeunes.

Xavier Leherpeur, journaliste et critique cinéma et série. Il anime sur France Inter, Une heure en séries, tous les samedis à 20h.

La bande originale de Caroline Proust et Thierry Godard

En 1980 Caroline Proust écoute Nina Hagen "African Reggae" et Thierry Godard écoute The Beatles "There a place"

Caroline Proust écoute Nina Hagen "African Reggae" et Thierry Godard écoute The Beatles "There a place" En 1985 Caroline Proust écoute Lenny Kravitz "What goes around comes around" et Thierry Godard écoute Fela Kuti "Beast of nation"

Caroline Proust écoute Lenny Kravitz "What goes around comes around" et Thierry Godard écoute Fela Kuti "Beast of nation" En 2004 Caroline Proust écoute Prince "Musicology" et Thierry Godard écoute Lee Fields "Do you love me"

Caroline Proust écoute Prince "Musicology" et Thierry Godard écoute Lee Fields "Do you love me" En 2015 Caroline Proust écoute BBKing "Thrill is gone" et Thierry Godard écoute Rocé "Des problème de mémoire"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !