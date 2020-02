Cette semaine, Leïla et Daniel sont aux commandes ! Et pour débuter cette semaine, ils recoivent Omar Sy et Bérénice Béjo pour le film « Le prince oublié » en salles le 12 février

L'acteur Omar Sy et l'actrice Bérénice Béjo dans le film "Le prince oublié". © PRELUDE - PATHE - STUDIOCANAL - TF1 FILMS PRODUCTION - BELGA FILMS PRODUCTIONS -

La bande du jour : Tanguy Pastureau, Tom Villa et Marina Rollman et Alexis Le Rossignol

Dans "Le Prince Oublié" Sofia, vit seule avec son père qui lui invente tous les soirs, une histoire pour l’endormir. Mais quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires...

Philippe Jeammet, pédopsychiatre, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Auteur de plusieurs ouvrages chez Odile Jacob

La bande originale d'Omar Sy et Bérénice Béjo

2005 : Bérénice Béjo écoute Esther Phillips "And I love him" et Omar Sy écoute

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions ! Pour assister aux émissions, réservez ICI