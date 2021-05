Ce matin, nous recevons la comédienne Léa Drucker pour la série "La Guerre des mondes", diffusée sur Canal +.

La comédienne Léa Drucker, mai 2018 © AFP / LOIC VENANCE

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Morgane Cadignan, Tanguy Pastureau et Alexis le Rossignol !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Laura El Makki : journaliste et autrice. Elle est bien connue des auditeurs d'Inter pour sa collaboration avec Guillaume Gallienne dans l'émission "Ca peut pas faire de mal" et d'autres programmes estivaux de la chaîne. Elle a écrit une biographie de Herbert George Wells aux éditions Gallimard et a édité, commenté et co-traduit très récemment une anthologie des romans et nouvelles féministes de Wells dans la collection "Quarto" de Gallimard.

La bande originale

En 2000/2001, Léa Drucker écoutait la BO du film "In the mood for love" (Yumeji's Theme) de Wong Kar Waï.

Léa Drucker écoutait la BO du film "In the mood for love" (Yumeji's Theme) de Wong Kar Waï. En 2006/2008, Léa Drucker écoutait “So in Love” de Frank Sinatra et "One" de Johnny Cash.

Léa Drucker écoutait “So in Love” de Frank Sinatra et "One" de Johnny Cash. En 2013, Léa Drucker écoutait Michel Fau qui chante Carla Bruni aux Molière dans son spectacle.

Léa Drucker écoutait Michel Fau qui chante Carla Bruni aux Molière dans son spectacle. En 2019, Léa Drucker écoutait « It’s gonna be a beautiful night » de Prince.

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !