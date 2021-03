Ce matin, nous recevons le journaliste et animateur de télévision Jamy Gourmaud pour l'émission "C Jamy" diffusée sur France 5.

Jamy Gourmaud au Livre sur la place à Nancy en 2019 © Maxppp / Alexandre MARCHI

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Fanny Ruwet !

Du lundi au vendredi à 17h00 sur France 5, Jamy Gourmaud questionne notre quotidien et nous éclaire sur les sujets les plus variés avec sa nouvelle émission "C Jamy".

Bruno Devauchelle : chercheur spécialiste des usages du numérique dans l’éducation, auteur de "Eduquer avec le numérique" (2019, ESF).

La bande originale de Jamy Gourmaud

En 1980, Jamy Gourmaud écoutait "Harvest Moon" de Neil Young.

Jamy Gourmaud écoutait "Harvest Moon" de Neil Young. En 1993, Jamy Gourmaud écoutait "Sodade" de Cesaria Evora.

Jamy Gourmaud écoutait "Sodade" de Cesaria Evora. En 2014, Jamy Gourmaud écoutait "Viva la vida" de Coldplay.

Jamy Gourmaud écoutait "Viva la vida" de Coldplay. En 2020, Jamy Gourmaud écoutait "Presque" d'Alain Souchon.

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !