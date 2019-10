Ce matin dans la Bande Originale nous recevons Hubert Reeves pour « Je chemine avec ... » publié au Seuil

Hubert Reeves au salon du livre de Paris - dédicaces sonores © Radio France / Catherine Grain

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Gérémy Crédeville

Je chemine avec Hubert Reeves est édité au Seuil

« J’ai une passion, une pulsion, un vrai démon de la connaissance ! J’ai envie d’apprendre. Je suis toujours très reconnaissant à qui m’apprend quelque chose et j’aime toujours apprendre aux autres. C’est une priorité au quotidien. Avant même de manger ! C’est comme si j’avais la mission, au sens ordinaire du terme, d’enseigner. Et plus j’avance en âge, plus cela se présente comme : "Il faut. Ça urge !" » Hubert Reeves

+ Mathieu Vidard journaliste et producteur de l'émission « La Terre au Carré » sur France Inter

La bande originale de Hubert Reeves

En 1960, il écoutait "The sound of silence" de Simon and Garfunkel

En 1991, il écoutait "Recuerdos de la Alhambra" de Francisco Tarrega

En 2015, il écoutait "Le Sacre du printemps" de Stravinski

