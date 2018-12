Ce matin, Stéphane Plaza est l'invité de la Bande originale pour le tome 2 de la BD “L'Amour est dans le prêt” (aux éditions Jungle).

Animateur TV et agent immobilier : Stéphane Plaza, lors de 28ème cérémonie des Molières (Folies Bergères, Paris, 23 mai 2016) © Sipa / Patrick Kovarik

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Agnès Hurstel

Nagui reçoit Stéphane Plaza, animateur de télévision et agent immobilier, qui vient de faire paraître le 2ème tome de sa BD L'Amour est dans le prêt, aux éditions Jungle. Résumé de l'éditeur :

Si les expressions : « net vendeur », « home staging » et « double vasque » n’ont plus de secret pour vous, c’est que vous êtes-vous aussi atteint par le phénomène Stéphane Plaza. Voici les nouvelles aventures du plus professionnel, du plus sympathique et du plus gaffeur des agents immobiliers ! Cette fois direction la campagne, pour prendre le grand air loin de Paris… Stéphane Plaza tiendra-t-il le choc ?

+ Catherine Rambert est journaliste et écrivain. Elle a été rédactrice en chef de Télé star et viendra nous parler de ces animateurs, issus d’un milieu différent de la télé

La bande originale de Stéphane Plaza

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions !

Pour assister aux émissions, réservez ICI.