Ce matin, nous recevons l'auteur-compositeur et interprète Alain Souchon pour son album "Âmes fifties" et pour un live !

Nous recevons Alain Souchon qui nous présente son nouvel album Âmes fifties et qui nous offrira 2 titres en live : "Presque" et "La vie ne vaut rien"

"Ferme les yeux vois / Un ballon qui s’ennuie / Sur la plage du Crotoy » : ces trois vers ouvrent âme fifties – la chanson comme l’album auquel elle donne son titre. Et ce « Ferme les yeux vois » nous dit tout du pouvoir de la chanson en général et de la chanson d’Alain Souchon en particulier. « Ferme les yeux vois », c’est à la fois l’émotion qui le touche et qui va nous bouleverser, même si nous ne l’avons pas connue nous-mêmes, puisque nous n’étions pas tous des jeunes gens des années 50.