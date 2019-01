Emmanuelle Bercot est notre invitée pour "Face à face" d'Ingmar Bergman au Théâtre de l'Atelier mis en scène par Léonard Matton

La réalisatrice, scénariste et actrice Emmanuelle Bercot le 13 mai 2018 à Cannes. © AFP / Anne-Christine POUJOULAT

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud, Frédérick Sigrist et Alexis Le Rossignol

Dans "Face à face" d'Ingmar Bergman du 16 au 27 janvier au Théâtre de l'Atelier, Jenny, une psychiatre apparemment comblée, passe ses vacances en ville sans son mari et sa fille, mais une agression la plonge brutalement dans la dépression. Et c'est l'effondrement extrêmement rapide de ce personnage en apparence si équilibré qu'lngmar Bergman décrit, ainsi que les efforts incroyables que Jenny devra effectuer pour se relever. À travers ses rêves et ses cauchemars, elle va se livrer à sa propre analyse, telle une enquêtrice à la recherche de son trauma enfoui le plus intime.

La bande originale d'Emmanuelle Bercot

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions !

Pour assister aux émissions, réservez ICI.