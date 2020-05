Ce matin, une Bande Originale en télétravail de 11h à 12h avec Franck Gastambide

Portrait de l'acteur, réalisateur et scénariste, Franck Gastambide à Paris le 9 mars 2020. © AFP / JOËL SAGET

Ce matin, la Bande Originale reçoit à domicile de 11h à 12h avec Franck Gastambide et les chroniques de : Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Marina Rollman, Agnès Hurstel, Tom Villa

Franck Gastambide nous parlera de la série Validé qu'il réalise, visible sur Canal

La bande originale de Franck Gastambide

2000 : BO du film Les Rivières Pourpres de Bruno Coulais

: BO du film Les Rivières Pourpres de Bruno Coulais 2009 : BO du film Les Kaïra de Make that movie

: BO du film Les Kaïra de Make that movie 2018 : BO du film Taxi 5 « Va Béné » de Lalgérino

Programmation musicale

Aloise Sauvage « Si on s’aime »

Stretch « Why did you do it »

