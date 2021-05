Ce matin, nous recevons la comédienne, réalisatrice et animatrice de télévision Anne Depétrini pour son livre "La Quête (ou éventuellement un titre bien meilleur)", paru aux éditions Flammarion.

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Morgane Cadignan, Tanguy Pastureau, Fanny Ruwet !

Si je devais faire un graphique de ma recherche en terre ésotérique, il se superposerait directement à mon parcours amoureux. Autant pour ce qui est du travail, je sais ce que je veux, je sais où je vais et pourquoi, je sais gérer les imprévus, surmonter les obstacles… Autant en amour, je suis aussi démunie qu’un chat sans poils dans une forêt en Sibérie. Je ne sais rien, je ne comprends rien et je ne tire absolument aucune leçon de l’histoire. Comme tous les enfants ayant un souci avec la reconnaissance, l’abandon, leur papa, enfin bref, comme tous les enfants, non ? Tout cela pour dire que c’est mon premier chagrin d’amour qui m’a jetée dans les bras de mon premier travail thérapeutique, à savoir une psy. À partir de là, la boîte de Pandore était grande ouverte. Et je n’ai jamais cessé depuis. De chercher.