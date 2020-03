Ce matin, nous recevons Mathias Malzieu et Nicolas Duvauchelle pour le film « Une sirène à Paris » en salles le 11 mars

Nicolas Duvauchelle, Mathias Malzieu et Marilyn Lima assiste à la première "Une Sirène A Paris" au Cinéma Max Linder le 2 mars 2020 à Paris © Getty / Julien Hekimian / WireImage

Dans le film "Une sirène à Paris" Gaspard va rencontrer Lula, jolie sirène de la Seine déposée au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard...

Pierre Brunel auteur de « Les Grands Mythes pour les Nuls » Editions First

La Bande originale de Mathias Malzieu et Nicolas Duvauchelle

1996 : Mathias Malzieu écoute Bjork "Army of me" et Nicolas Duvauchelle écoute Ideal J "Evitez"

2003 : Mathias Malzieu écoute Boris Vian "La complainte du progrès" et Nicolas Duvauchelle écoute Etienne Daho "L'été sans fin"

