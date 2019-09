Ce matin, l’auteur Philippe Delerm est notre invité pour son livre « L'Extase du selfie et autres gestes qui nous disent » (Seuil)

Portrait de Philippe Delerm, écrivain, à l'occasion du Salon du Livre à Paris, le 25 mars 2017. © Getty / Jean-Marc ZAORSKI/Gamma-Rapho

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa et Guillermo Guiz

Il y a les gestes qui disent l’embarras, d’autres la satisfaction de soi, certains encore le simple plaisir d’exister, là maintenant, sur cette terre. Mais tous nous révèlent, dans nos gloires comme nos petitesses, nos amours comme nos détestations

À lire Philippe Delerm, on se dit souvent : « Mais oui, bien sûr, c’est exactement cela ! » Mais lui seul aura su décrire ces gestes du quotidien avec tant de finesse et de vérité comme dans « L'Extase du selfie et autres gestes qui nous disent ».

+ Pascal Lardellier sociologue, auteur de « Enquête sur le business de la communication non verbale » ed.ems

La bande originale de Philippe Derlerm

1983 : Alain Souchon "On avance"

: Alain Souchon "On avance" 1997 : Thomas Fersen "Un parapluie pour deux"

: Thomas Fersen "Un parapluie pour deux" 2010 : Pierre Lapointe "27-100 rue des Partances"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions !

Pour assister aux émissions, réservez ICI.