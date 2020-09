Ce matin nous recevons Benjamin Lavernhe et Caroline Vignal pour le film "Antoinette dans les Cévennes" en salles le 16 septembre

Benjamin Lavernhe, Laure Calamy et la réalisatrice Caroline Vignal au photocall du film « Antoinette dans les Cevennes » le 29/08/2020 © AFP / Yohan BONNET

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan, Alexis Le Rossignol et Maïa Mazaurette

Réalisé par Caroline Vignal, "Antoinette dans les Cévennes" évoque le parcours d'Antoinette (Laure Calamy) qui attend impatiemment de passer une semaine de vacances avec son amant Vladimir (Benjamin Lavernhe). Mais Vladimir doit annuler le RDV pour partir dans les Cévennes avec sa femme et sa fille. Antoinette décide alors de le rejoindre et tombe sur Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…

Farah Kesri vétérinaire et éthologue, journaliste et chroniqueuse dans l’émission « Le magazine de la santé » sur France 5. Elle est l’auteur avec Michel Cymes de Même pas bêtes ! Les 5 sens, comparons l'homme et l'animal chez Glénat Jeunesse.

La bande originale de Benjamin Lavernhe et Caroline Vignal

En 1997 , Caroline Vignal écoute « Bachelorette » de Björk et Benjamin Lavernhe écoute « Pretty fly » de The Offspring

, Caroline Vignal écoute « Bachelorette » de Björk et Benjamin Lavernhe écoute « Pretty fly » de The Offspring En 2008 , Caroline Vignal écoute « Beggin » de Madcon et Benjamin Lavernhe écoute « And down » de Boys noize

, Caroline Vignal écoute « Beggin » de Madcon et Benjamin Lavernhe écoute « And down » de Boys noize En 2012, Caroline Vignal écoute « M.A.A.D city » de Kendrick Lamar et Benjamin Lavernhe écoute Gush « I love you so »

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions