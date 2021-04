Ce matin, nous recevons le comédien, écrivain et animateur Lorant Deutsch pour un nouveau numéro de "Laissez-vous guider" sur les pas de Napoléon, diffusé le mardi 13 avril à 21h05 sur France 2.

Ce mardi 13 avril, sur France 2, Lorant Deutsch et Stéphane Bern nous emmènent sur les pas de l'une des plus grandes figures de l'Histoire de France : Napoléon Bonaparte. Un personnage controversé, à la fois despote et visionnaire dont la légende déchaîne toujours autant les passions 200 ans après sa mort.

Philippe Perfettini : auteur de nombreux ouvrages consacrés à Ajaccio et à Napoléon. Il sera le commissaire de l’exposition "Napoléon, la légende" qui se tiendra au Palais Fesch à Ajaccio à partir du mois de juin 2021. Il vient de publier « Napoléon : punk, dépressif… héros » aux éditions des Equateurs.

La bande originale de Lorant Deutsch

En 1975, Lorant Deutsch écoutait la BO du film "La Scoumoune" composée par François de Roubaix.

Lorant Deutsch écoutait la BO du film "La Scoumoune" composée par François de Roubaix. En 1990, Lorant Deutsch écoutait "Les dingues et les paumés" d'Hubert-Félix Thiéfaine.

Lorant Deutsch écoutait "Les dingues et les paumés" d'Hubert-Félix Thiéfaine. En 2003, Lorant Deutsch écoutait "Hold-up" du groupe 113.

Lorant Deutsch écoutait "Hold-up" du groupe 113. En 2015, Lorant Deutsch écoutait "The Look" de Metronomy.

