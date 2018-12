Jean-Michel Jarre est l'invité de la Bande originale pour son nouvel album “Equinoxe Infinity”.

Jean-Michel Jarre, compositeur et interprète français de musique électronique. © AFP / Valérie Macon

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa et Guillermo Guiz

Ce matin, Jean-Michel Jarre est notre invité pour nous présenter son nouvel album Equinoxe Infinity.

Le résumé de l'éditeur :

« Equinoxe Infinity est lancé pour le 40e anniversaire de l'album Equinoxe composé et produit en 1978 par Jean-Michel Jarre. Un album qui reflète la musique de notre futur et révolutionne ainsi l’histoire de la musique électronique.

En tant qu’élément de support d’Equinoxe, il y avait les “Watchers” (les observateurs), qui ont été vus sur la pochette de l’album original en nombre infini. Qui sont ces observateurs ? Est-ce qu’ils nous regardent ? Êtes-vous un ami ou un ennemi ?

En 1978, à l’ère de la technologie et de l’innovation, ces “Watchers” étaient le symbole des machines qui nous observaient, une vision précoce de ce que le futur nous apporterait. Avec Equinoxe Infinity, Jean-Michel Jarre poursuit cette idée. »

+ Egalement LP en live accompagnée de Nick Poulios avec 2 titres dont "Lost On You" et "Recovery" extrait de l'album Heart To Mouth. Ils reprendront également le titre “Sex On Fire” des Kings Of Leon.

Son quatrième album Heart To Mouth, est décrit comme son projet « le plus personnel », dont "Recovery" écrit avec Chris Braide raconte sa renaissance après une rupture.

LP sera en concert le 5 mai à la Cigale (Paris)

La bande originale de Jean-Michel Jarre

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions !

Pour assister aux émissions, réservez ICI.