"T'as tes règles ou quoi ?", "Je peux toucher tes cheveux ?" "T'as pas l'air gay pourtant !"... Ces remarques aux faux airs amicaux charrient énormément de préjugés. Elles sont pesantes précisément parce que les personnes qui les prononcent sont rarement conscientes de leur énormité et des effets qu'elles peuvent produire. Dans son livre "La question qui tue - Perfidies ordinaires, maladresses et autres micro-agressions", Sophia Aram propose de prendre la mesure de ces micro-agressions et de tenter d'en rire. L'idée n'est pas d'organiser le plus grand procès de l'histoire mais de continuer de militer pour la tolérance afin que chacun puisse vivre paisiblement ses différences.

