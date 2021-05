Ce matin, nous recevons la comédienne Julie de Bona pour la série "Plan B", diffusée sur TF1 à partir du 17 mai à 21h05.

Julie de Bona © Getty

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Morgane Cadignan, Tanguy Pastureau et Marina Rollman !

À Marseille, Florence, la petite quarantaine, a une vie bien remplie entre son ex-mari et ses deux enfants, son métier d'animatrice à la radio et son implication dans la cause des femmes. Mais son monde s'écroule lorsque qu'elle est confrontée au suicide de Lou, sa fille de 16 ans. Elle n’a pas su prendre la mesure du mal-être de sa fille, Lou est morte et Florence ne pourra rien y changer. Mais elle va être mise en contact avec l’agence Plan B, une entreprise qui permet de voyager dans le temps et qui lui donnera peut-être une seconde chance...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Marc Lachieze-Rey : astrophysicien et cosmologue, Directeur de recherche au CNRS. Il est l’auteur de nombreux livres dont "Voyager dans le temps : La physique moderne et la temporalité", aux éditions du Seuil.

La bande originale de Julie de Bona

En 1998, Julie de Bona écoutait "Thank you" d'Alanis Morisette.

Julie de Bona écoutait "Thank you" d'Alanis Morisette. En 2008, Julie de Bona écoutait "U-Turn (Lili)" d'Aaron.

Julie de Bona écoutait "U-Turn (Lili)" d'Aaron. En 2015 - 2017, Julie de Bona écoutait écoutait "Chandelier" de Sia sur le tournage du "Secret d'Elise", "Love letter" de Metronomy pour "Innocente" et "Lost on You" de LP pour "Le Tueur du Lac".

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !