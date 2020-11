Ce matin, notre invité est Riad Sattouf pour le 5e tome de la BD "L’arabe du futur" (Allary Editions)

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Gérémy Credeville

Dans ce 5e tome de « L’arabe du futur »Riad a 14 ans, ses cheveux blonds ont disparu, et il a un physique difficile. À la fin du tome précédent, son père s’est enfui en Syrie avec son plus jeune frère, Fadi. Tandis que sa mère utilise tous les recours légaux pour récupérer son fils, Riad poursuit son exploration de cet âge pénible qu’est l’adolescence et se réfugie dans le paranormal…

Marie-Quentin Peltan, psychologue spécialisée dans l'accompagnement des adolescents

La bande originale de Riad Sattouf

1982 : "Le chemin de Papa" de Joe Dassin

: "Le chemin de Papa" de Joe Dassin Fin des années 90 : Catherine Ringer "Doux daddy" (BO "Les 3 frères")

: Catherine Ringer "Doux daddy" (BO "Les 3 frères") 2016 : "His morning promenade" de Charlie Chaplin

